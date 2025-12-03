Direktori Perusahaan
Alarm.com
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Keras

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Keras

Alarm.com Insinyur Perangkat Keras Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Keras median in United States di Alarm.com total $151K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alarm.com. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Paket Median
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Total per tahun
$151K
Level
Senior
Gaji Pokok
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$5K
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Alarm.com?
Pengajuan Gaji Terbaru
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)

0%

THN 1

40%

THN 2

0%

THN 3

40%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 0% vesting pada 1st-THN (NaN% per periode)

  • 40% vesting pada 2nd-THN (40.00% tahunan)

  • 0% vesting pada 3rd-THN (NaN% per periode)

  • 40% vesting pada 4th-THN (40.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di Alarm.com in United States mencapai total kompensasi tahunan $227,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alarm.com untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in United States adalah $161,000.

Sumber Lainnya

