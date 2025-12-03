Direktori Perusahaan
Alarm.com
Alarm.com Analis Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Data in United States di Alarm.com berkisar dari $62.3K hingga $88.9K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alarm.com. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$71.4K - $83.6K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$62.3K$71.4K$83.6K$88.9K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)

0%

THN 1

40%

THN 2

0%

THN 3

40%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 0% vesting pada 1st-THN (NaN% per periode)

  • 40% vesting pada 2nd-THN (40.00% tahunan)

  • 0% vesting pada 3rd-THN (NaN% per periode)

  • 40% vesting pada 4th-THN (40.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Alarm.com in United States mencapai total kompensasi tahunan $88,920. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alarm.com untuk posisi Analis Data in United States adalah $62,320.

Sumber Lainnya

