Akvelon Gaji

Rentang gaji Akvelon berkisar dari $13,875 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $42,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Akvelon . Terakhir diperbarui: 8/21/2025