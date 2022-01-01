Direktori Perusahaan
Akuna Capital
Akuna Capital Gaji

Rentang gaji Akuna Capital berkisar dari $65,325 dalam total kompensasi tahunan untuk Akuntan di ujung bawah hingga $425,071 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Akuna Capital. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Pengembang Kuantitatif

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $260K
Ilmuwan Data
Median $225K

Akuntan
$65.3K
Operasi Bisnis
$108K
Analis Keuangan
$127K
Teknolog Informasi (IT)
$221K
Manajer Proyek
Median $155K
Perekrut
$99.5K
FAQ

The highest paying role reported at Akuna Capital is Insinyur Perangkat Lunak at the Senior Software Engineer level with a yearly total compensation of $425,071. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akuna Capital is $179,209.

