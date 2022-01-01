Direktori Perusahaan
AKQA
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

AKQA Gaji

Rentang gaji AKQA berkisar dari $12,040 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Desain Produk di ujung bawah hingga $130,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AKQA. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $130K
Desainer Produk
Median $65K
Analis Bisnis
$81.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Penulis Iklan
$63.8K
Pemasaran
$119K
Manajer Desain Produk
$12K
Manajer Proyek
$112K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$106K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AKQA adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan sebesar $130,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di AKQA adalah $93,899.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk AKQA

Perusahaan Terkait

  • M.C. Dean
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain