AKQA Gaji

Rentang gaji AKQA berkisar dari $12,040 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Desain Produk di ujung bawah hingga $130,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AKQA . Terakhir diperbarui: 8/20/2025