Akkodis Gaji

Rentang gaji Akkodis berkisar dari $3,989 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $233,199 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Akkodis . Terakhir diperbarui: 8/20/2025