Akkodis
Akkodis Gaji

Rentang gaji Akkodis berkisar dari $3,989 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $233,199 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Akkodis. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $109K
Insinyur Biomedis
$52.9K
Ilmuwan Data
$60.1K

Teknolog Informasi (IT)
$44.4K
Manajer Produk
$52.1K
Manajer Program
$94.1K
Perekrut
$4K
Penjualan
$233K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Akkodis adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $233,199. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Akkodis adalah $56,521.

