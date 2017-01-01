Direktori Perusahaan
Akatsuki
Wawasan Utama
    • Tentang

    Akatsuki Inc. is an innovative IP production company that creates social games designed to entertain and engage users globally, delivering exciting services that redefine traditional entertainment.

    https://aktsk.jp
    Situs Web
    2010
    Tahun Didirikan
    210
    Jumlah Karyawan
    $10M-$50M
    Estimasi Pendapatan
    Kantor Pusat

    Sumber Lainnya