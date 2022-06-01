Direktori Perusahaan
Aisera
Aisera Gaji

Rentang gaji Aisera berkisar dari $31,032 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $283,575 untuk Manajer Program di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Aisera. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Ilmuwan Data
$164K
Manajer Produk
$226K
Manajer Program
$284K

Penjualan
$186K
Insinyur Penjualan
$281K
Insinyur Perangkat Lunak
$31K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aisera adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $283,575. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Aisera adalah $206,163.

