Direktori Perusahaan
Airtel India
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Airtel India Gaji

Gaji Airtel India berkisar dari $3,631 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $113,207 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Airtel India. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Manajer Produk
Median $42K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Ilmuwan Data
Median $36.8K
Analis Bisnis
Median $21.3K
Pengembangan Bisnis
$45.5K
Analis Data
$35.2K
Analis Keuangan
$7.5K
Sumber Daya Manusia
$16.4K
Teknolog Informasi (TI)
$4.4K
Pemasaran
$56.1K
Operasi Pemasaran
$3.6K
Desainer Produk
Median $29K
Manajer Desain Produk
$67.8K
Manajer Proyek
$34.2K
Penjualan
$14.7K
Analis Keamanan Siber
$12K
Arsitek Solusi
$49.4K

Arsitek Data

Imbalan Total
$25.9K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Airtel India adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $113,207. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Airtel India adalah $31,578.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Airtel India

Perusahaan Terkait

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya