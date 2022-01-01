Airtable Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Airtable berkisar dari $112,700 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $755,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Airtable. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Desainer Produk
Median $230K
Manajer Produk
Median $255K

Peneliti UX
Median $423K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $755K
Ilmuwan Data
Median $315K
Operasi Pemasaran
Median $172K
Operasi Bisnis
$388K
Analis Bisnis
$162K
Layanan Pelanggan
$113K
Keberhasilan Pelanggan
$114K
Sumber Daya Manusia
$116K
Teknolog Informasi (IT)
$332K
Pemasaran
$191K
Manajer Desain Produk
$609K
Perekrut
$166K
Insinyur Penjualan
$165K
Analis Keamanan Siber
$362K
Arsitek Solusi
$288K
Manajer Program Teknis
$470K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Airtable, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Den højest betalende rolle rapporteret hos Airtable er Manajer Rekayasa Perangkat Lunak med en årlig samlet kompensation på $755,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Airtable er $278,523.

