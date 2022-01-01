Direktori Perusahaan
Airship
Airship Gaji

Rentang gaji Airship berkisar dari $71,400 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $187,935 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Airship. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Manajer Produk
$188K
Penjualan
$71.4K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $117K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$164K
FAQ

Airship mediaan aastane kogukompensatsioon on $140,338.

