Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Airbus berkisar dari ₹1.23M per year untuk L1 hingga ₹2.54M per year untuk l3. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹2M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Airbus. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***