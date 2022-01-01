Direktori Perusahaan
Air Liquide
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Air Liquide Gaji

Rentang gaji Air Liquide berkisar dari $3,681 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keuangan di ujung bawah hingga $124,773 untuk Peneliti UX di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Air Liquide. Terakhir diperbarui: 8/13/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $63.8K
Akuntan
$35.3K
Asisten Administratif
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Insinyur Biomedis
$84.6K
Analis Bisnis
$58.7K
Pengembangan Bisnis
$45.4K
Layanan Pelanggan
$31.6K
Analis Data
$80.4K
Ilmuwan Data
$122K
Insinyur Elektrik
$104K
Analis Keuangan
$3.7K
Teknolog Informasi (IT)
$99.5K
Insinyur Mekanik
$51.6K
Manajer Proyek
$58.9K
Arsitek Solusi
$19.1K
Total Penghargaan
$16.6K
Peneliti UX
$125K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Den højest betalende rolle rapporteret hos Air Liquide er Peneliti UX at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $124,773. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Air Liquide er $58,667.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Air Liquide

Perusahaan Terkait

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain