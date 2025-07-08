Direktori Perusahaan
Aidence
Aidence Gaji

Gaji Aidence berkisar dari $96,567 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $152,735 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Aidence. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Ilmuwan Data
$96.6K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $113K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
FAQ

El puesto con mayor remuneración reportado en Aidence es Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level con una compensación total anual de $152,735. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aidence es $113,196.

Sumber Lainnya