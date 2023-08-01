AI21 Labs Gaji

Gaji AI21 Labs berkisar dari $98,225 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $163,785 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan AI21 Labs . Terakhir diperbarui: 8/31/2025