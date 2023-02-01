Direktori Perusahaan
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Gaji

Gaji Agency for Science, Technology and Research berkisar dari $48,215 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Kimia di tingkat rendah hingga $91,734 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Agency for Science, Technology and Research. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $78.8K

Ilmuwan Peneliti

Ilmuwan Data
Median $91.7K
Insinyur Biomedis
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Insinyur Kimia
$48.2K

Insinyur Penelitian

Analis Data
$49.5K
Insinyur Perangkat Keras
$66.4K
FAQ

The highest paying role reported at Agency for Science, Technology and Research is Ilmuwan Data with a yearly total compensation of $91,734. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Agency for Science, Technology and Research is $70,028.

Sumber Lainnya