Afterpay
Afterpay Gaji

Gaji Afterpay berkisar dari $70,350 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $278,600 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Afterpay. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $99.9K
Akuntan
$70.4K
Analis Bisnis
$149K

Analis Data
$119K
Ilmuwan Data
$83.5K
Sumber Daya Manusia
$279K
Pemasaran
$177K
Manajer Produk
Median $108K
Penjualan
$159K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$166K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Afterpay, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

The highest paying role reported at Afterpay is Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

