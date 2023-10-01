AFRY Gaji

Rentang gaji AFRY berkisar dari $52,470 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $97,111 untuk Konsultan Manajemen di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AFRY . Terakhir diperbarui: 8/22/2025