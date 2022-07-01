Direktori Perusahaan
Afresh
Afresh Gaji

Rentang gaji Afresh berkisar dari $161,700 dalam total kompensasi tahunan untuk Pemasaran di ujung bawah hingga $210,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Afresh. Terakhir diperbarui: 8/22/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $210K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Sumber Daya Manusia
$209K
Pemasaran
$162K

Desainer Produk
$164K
Insinyur Penjualan
$169K
Arsitek Solusi
$186K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Afresh adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan sebesar $210,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Afresh adalah $177,538.

