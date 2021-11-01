Direktori Perusahaan
Aflac
Aflac Gaji

Gaji Aflac berkisar dari $54,725 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $302,504 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Aflac. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Asisten Administratif
$60.3K
Ilmuwan Data
$303K
Sumber Daya Manusia
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Teknolog Informasi (TI)
$101K
Insinyur Perangkat Lunak
$103K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$156K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Aflac adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $302,504. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aflac adalah $101,505.

