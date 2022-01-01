Direktori Perusahaan
Afiniti
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Afiniti Gaji

Gaji Afiniti berkisar dari $6,992 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $189,050 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Afiniti. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Ilmuwan Data
Median $139K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $7K
Analis Data
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analis Bisnis
$79.6K
Analis Keuangan
$21.4K
Pemasaran
$19.9K
Desainer Produk
$189K
Manajer Produk
$17.3K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$166K
Arsitek Solusi
$129K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Afiniti adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $189,050. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Afiniti adalah $50,497.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Afiniti

Perusahaan Terkait

  • BlueCat
  • Backbase
  • InterWorks
  • SecureLink
  • Avigilon
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya