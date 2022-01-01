Afiniti Gaji

Gaji Afiniti berkisar dari $6,992 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $189,050 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Afiniti . Terakhir diperbarui: 9/1/2025