Direktori Perusahaan
Affirm
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Kapitalis Ventura

  • Semua Gaji Kapitalis Ventura

Affirm Kapitalis Ventura Gaji

Rata-rata kompensasi total Kapitalis Ventura in United States di Affirm berkisar dari $145K hingga $207K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Affirm. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$166K - $195K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$145K$166K$195K$207K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Kapitalis Ventura data gajis di Affirm untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Jadwal Vesting

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:

  • 50% vesting pada 1st-THN (12.50% triwulanan)

  • 50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Kapitalis Ventura penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kapitalis Ventura di Affirm in United States mencapai total kompensasi tahunan $207,090. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Affirm untuk posisi Kapitalis Ventura in United States adalah $145,140.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Affirm

Perusahaan Terkait

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.