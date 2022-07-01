Direktori Perusahaan
AEye
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

AEye Gaji

Rentang gaji AEye berkisar dari $159,120 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Mekanik di ujung bawah hingga $312,555 untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AEye. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Keras
$313K
Insinyur Mekanik
$159K
Manajer Produk
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Insinyur Perangkat Lunak
$179K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$204K
Manajer Program Teknis
$231K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en AEye es Insinyur Perangkat Keras at the Common Range Average level con una compensación total anual de $312,555. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AEye es $206,508.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk AEye

Perusahaan Terkait

  • Intuit
  • Databricks
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Netflix
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain