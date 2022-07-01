AEye Gaji

Rentang gaji AEye berkisar dari $159,120 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Mekanik di ujung bawah hingga $312,555 untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AEye . Terakhir diperbarui: 8/15/2025