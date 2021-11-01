Direktori Perusahaan
Aeva
Aeva Gaji

Gaji Aeva berkisar dari $187,018 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $477,375 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Aeva. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Insinyur Perangkat Lunak
Median $210K
Insinyur Perangkat Keras
Median $225K
Insinyur Mesin
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Desainer Produk
$477K
Manajer Produk
$187K
Manajer Program
$427K
Manajer Proyek
$347K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Aeva, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

