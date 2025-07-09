Direktori Perusahaan
Aesop
Aesop Gaji

Rentang gaji Aesop berkisar dari $117,889 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $175,843 untuk Manajer Program di ujung atas.

$160K

Manajer Program
$176K
Insinyur Perangkat Lunak
$118K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$120K

FAQ

The highest paying role reported at Aesop is Manajer Program at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,843. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aesop is $120,105.

Sumber Daya Lain