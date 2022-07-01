Direktori Perusahaan
Aera Technology
Aera Technology Gaji

Rentang gaji Aera Technology berkisar dari $13,065 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $348,250 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Aera Technology. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Kepala Staf
$197K
Ilmuwan Data
$13.1K
Pemasaran
$15.7K

Manajer Proyek
$123K
Penjualan
$348K
Insinyur Perangkat Lunak
$124K
Manajer Program Teknis
$53K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aera Technology adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $348,250. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Aera Technology adalah $122,912.

