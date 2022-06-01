Direktori Perusahaan
Adverity
Adverity Gaji

Rentang gaji Adverity berkisar dari $58,556 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $99,500 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Adverity. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Layanan Pelanggan
$65.9K
Pemasaran
$76K
Desainer Produk
$58.6K

Insinyur Perangkat Lunak
$88.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$99.5K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Adverity adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $99,500. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Adverity adalah $76,033.

