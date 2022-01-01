Direktori Perusahaan
Advantest
Advantest Gaji

Rentang gaji Advantest berkisar dari $30,475 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $263,310 untuk Insinyur Elektrik di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Advantest. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $138K

Insinyur Perangkat Lunak Jaminan Kualitas

Layanan Pelanggan
$38K
Analis Data
$106K

Insinyur Elektrik
$263K
Insinyur Perangkat Keras
$150K
Pemasaran
$146K
Insinyur Mekanik
$41.8K
Desainer Produk
$30.5K
Manajer Program
$254K
Manajer Proyek
$239K
Manajer Program Teknis
$249K
Penulis Teknis
$59.3K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Advantest adalah Insinyur Elektrik at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $263,310. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Advantest adalah $141,863.

