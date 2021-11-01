Direktori Perusahaan
Advantech
Advantech Gaji

Gaji Advantech berkisar dari $27,866 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Mesin di tingkat rendah hingga $99,500 untuk Analis Keamanan Siber di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Advantech. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $30.4K
Manajer Produk
Median $85K
Insinyur Perangkat Keras
$69.7K

Pemasaran
$76.8K
Insinyur Mesin
$27.9K
Desainer Produk
$47K
Manajer Program
$94.5K
Penjualan
$30.2K
Analis Keamanan Siber
$99.5K
FAQ

The highest paying role reported at Advantech is Analis Keamanan Siber at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Advantech is $69,650.

Sumber Lainnya