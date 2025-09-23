Direktori Perusahaan
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in Saudi Arabia di Advanced Communications and Electronics berkisar dari SAR 122K hingga SAR 173K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Advanced Communications and Electronics. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Advanced Communications and Electronics?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia mencapai total kompensasi tahunan SAR 172,501. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Advanced Communications and Electronics untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Saudi Arabia adalah SAR 121,500.

Sumber Lainnya