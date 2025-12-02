Direktori Perusahaan
ADP
  • Gaji
  • Peneliti UX

  • Semua Gaji Peneliti UX

ADP Peneliti UX Gaji

Paket kompensasi Peneliti UX median in United States di ADP total $175K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ADP. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Paket Median
company icon
ADP
Lead UX Researcher
Alpharetta, GA
Total per tahun
$175K
Level
Lead Product Designer
Gaji Pokok
$163K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di ADP?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di ADP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (Infinity% per periode)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Peneliti UX di ADP in United States mencapai total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ADP untuk posisi Peneliti UX in United States adalah $160,000.

Sumber Lainnya

