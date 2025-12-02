Kompensasi Manajer Produk in United States di ADP berkisar dari $124K per year untuk Product Manager hingga $418K per year untuk VP Product Management. Paket kompensasi yearan median in United States total $217K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ADP. Terakhir diperbarui: 12/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Product Manager
$124K
$116K
$1.3K
$6.1K
Senior Product Manager
$151K
$141K
$2.7K
$6.8K
Lead Product Manager
$183K
$167K
$2.5K
$14K
Director Product Management
$244K
$197K
$19K
$27.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di ADP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (Infinity% per periode)
