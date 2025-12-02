Direktori Perusahaan
ADP
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Sumber Daya Manusia

  • Semua Gaji Sumber Daya Manusia

ADP Sumber Daya Manusia Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ADP. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$46.4K - $55.1K
Singapore
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$42.8K$46.4K$55.1K$58.7K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 1 lagi Sumber Daya Manusia data gaji di ADP untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di ADP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (Infinity% per periode)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Daya Manusia di ADP in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 75,717. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ADP untuk posisi Sumber Daya Manusia in Singapore adalah SGD 55,306.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk ADP

Perusahaan Terkait

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.