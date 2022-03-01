ADNOC Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji ADNOC berkisar dari $70,446 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $196,943 untuk Insinyur Geologi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari ADNOC. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Insinyur Geologi
$197K
Insinyur Mekanik
$130K
Manajer Proyek
$163K

Insinyur Perangkat Lunak
$70.4K
Manajer Program Teknis
$108K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ADNOC adalah Insinyur Geologi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $196,943. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di ADNOC adalah $130,029.

