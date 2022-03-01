Direktori Perusahaan
Acxiom
Acxiom Gaji

Gaji Acxiom berkisar dari $37,185 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $162,185 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Acxiom. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $110K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Arsitek Solusi
Median $100K

Arsitek Data

Ilmuwan Data
$112K

Analis Keuangan
$144K
Teknolog Informasi (TI)
$37.2K
Manajer Proyek
$83.6K
Penjualan
$80.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$162K
FAQ

Acxiom的年度总薪酬中位数为$162,185。
Acxiom的年度总薪酬中位数为$105,000。

