ACV Auctions Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji di Buffalo Area

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in Buffalo Area di ACV Auctions total $200K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ACV Auctions. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Total per tahun
$200K
Level
hidden
Gaji Pokok
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di ACV Auctions?

$160K

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ACV Auctions in Buffalo Area mencapai total kompensasi tahunan $295,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ACV Auctions untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Buffalo Area adalah $200,000.

