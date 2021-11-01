Direktori Perusahaan
ACV Auctions
ACV Auctions Gaji

Gaji ACV Auctions berkisar dari $85,425 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $200,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ACV Auctions. Terakhir diperbarui: 9/8/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $150K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $200K
Ilmuwan Data
Median $110K

Desainer Produk
$87.6K
Manajer Produk
$85.4K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ACV Auctions adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $200,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ACV Auctions adalah $110,000.

