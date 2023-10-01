Direktori Perusahaan
ACTUM Digital
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

ACTUM Digital Gaji

Rentang gaji ACTUM Digital berkisar dari $22,648 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $65,010 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari ACTUM Digital. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Manajer Proyek
$64.7K
Insinyur Perangkat Lunak
$22.6K
Arsitek Solusi
$65K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na ACTUM Digital é Arsitek Solusi at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $65,010. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ACTUM Digital é $64,665.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk ACTUM Digital

Perusahaan Terkait

  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Google
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain