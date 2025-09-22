Direktori Perusahaan
Activision Blizzard Manajer Desain Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Desain Produk in United States di Activision Blizzard berkisar dari $148K hingga $206K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Activision Blizzard. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$160K - $194K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$148K$160K$194K$206K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Activision Blizzard, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Desain Produk di Activision Blizzard in United States mencapai total kompensasi tahunan $206,480. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Activision Blizzard untuk posisi Manajer Desain Produk in United States adalah $147,740.

