Activision Blizzard Konsultan Manajemen Gaji

Rata-rata kompensasi total Konsultan Manajemen in United Kingdom di Activision Blizzard berkisar dari £138K hingga £188K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Activision Blizzard. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Rata-rata Kompensasi Total

£147K - £178K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
£138K£147K£178K£188K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

£121K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Activision Blizzard, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Konsultan Manajemen di Activision Blizzard in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £187,850. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Activision Blizzard untuk posisi Konsultan Manajemen in United Kingdom adalah £137,649.

