Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Chicago Area di ActiveCampaign berkisar dari $176K per year untuk Senior Software Engineer hingga $180K per year untuk Staff Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Chicago Area total $185K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ActiveCampaign. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ActiveCampaign, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
