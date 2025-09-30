Direktori Perusahaan
Actalent
Actalent Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Montreal

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Montreal di Actalent total CA$106K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Actalent. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total per tahun
CA$106K
Level
Mid Level
Gaji Pokok
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Actalent?

CA$226K

Gaji Magang

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Actalent in Greater Montreal sits at a yearly total compensation of CA$141,100. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Actalent for the Insinyur Perangkat Lunak role in Greater Montreal is CA$106,016.

