Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pune Metropolitan Region di Acquia total ₹2.17M per year untuk Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Pune Metropolitan Region total ₹2.81M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Acquia. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 1 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Acquia in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹5,432,407. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acquia for the Insinyur Perangkat Lunak role in Pune Metropolitan Region is ₹2,806,207.

