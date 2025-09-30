Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pune Metropolitan Region di Acquia total ₹2.17M per year untuk Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Pune Metropolitan Region total ₹2.81M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Acquia. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***