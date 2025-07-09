Direktori Perusahaan
Accor
Accor Gaji

Rentang gaji Accor berkisar dari $29,383 dalam total kompensasi tahunan untuk Penulis Iklan di ujung bawah hingga $72,648 untuk Analis Keamanan Siber di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Accor. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Asisten Administratif
$29.8K
Penulis Iklan
$29.4K
Manajer Proyek
$69K

Analis Keamanan Siber
$72.6K
Insinyur Perangkat Lunak
$69.6K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Accor é Analis Keamanan Siber at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $72,648. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Accor é $69,021.

