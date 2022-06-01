Direktori Perusahaan
Accion Labs
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Accion Labs Gaji

Rentang gaji Accion Labs berkisar dari $6,474 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $388,050 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Accion Labs. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $17.7K
Ilmuwan Data
$18.3K
Manajer Produk
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Perekrut
$6.5K
Penjualan
$244K
Arsitek Solusi
$388K
Manajer Program Teknis
$35.5K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Accion Labs je Arsitek Solusi at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $388,050. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Accion Labs je $28,720.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Accion Labs

Perusahaan Terkait

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain