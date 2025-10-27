Direktori Perusahaan
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in United Arab Emirates di Abu Dhabi Investment Authority berkisar dari AED 522K hingga AED 744K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Abu Dhabi Investment Authority. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Rata-rata Kompensasi Total

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Abu Dhabi Investment Authority?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates mencapai total kompensasi tahunan AED 744,140. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Abu Dhabi Investment Authority untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in United Arab Emirates adalah AED 521,534.

Sumber Lainnya