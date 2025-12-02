Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Akuntan in South Africa di Absa Group berkisar dari ZAR 715K hingga ZAR 995K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Absa Group. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$43.7K - $51.4K
South Africa
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$40.8K$43.7K$51.4K$56.8K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Absa Group?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Akuntan di Absa Group in South Africa mencapai total kompensasi tahunan ZAR 995,299. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Absa Group untuk posisi Akuntan in South Africa adalah ZAR 714,574.

