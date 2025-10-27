Direktori Perusahaan
Abra
Abra Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Israel di Abra total ₪227K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Abra. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Paket Median
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Total per tahun
₪227K
Level
Junior
Gaji Pokok
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Abra in Israel mencapai total kompensasi tahunan ₪414,480. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Abra untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Israel adalah ₪237,197.

