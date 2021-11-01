Direktori Perusahaan
Abnormal AI
Abnormal AI Gaji

Gaji Abnormal AI berkisar dari $67,409 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $623,603 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Abnormal AI. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $200K
Analis Keamanan Siber
Median $181K

Sumber Daya Manusia
$624K
Pemasaran
$208K
Operasi Pemasaran
$214K
Perekrut
$199K
Penjualan
$236K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$585K
Manajer Program Teknis
$67.4K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Tidak menemukan jabatan Anda?


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Abnormal AI, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Abnormal AI adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $623,603. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Abnormal AI adalah $210,816.

