ABC Technologies Gaji

Rentang gaji ABC Technologies berkisar dari $6,983 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $70,139 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari ABC Technologies. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $7K
Ilmuwan Data
$63.2K
Analis Keuangan
$67K

Insinyur Mekanik
$47.6K
Manajer Program
$13.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$70.1K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ABC Technologies adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $70,139. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di ABC Technologies adalah $55,412.

